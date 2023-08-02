定番の中古商品 YA-MAN 【新品未開封】ヤーマン メディリフト EPM-18BB プラス 美容機器

【新品未開封】ヤーマン YA-MAN メディリフト プラス EPM-18BB
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○商品状態:新品未開封
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○購入時期:2023.06
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○通常価格:37,180円（税込）
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○セット内容
Panasonic ES-CWP81-S
・メディリフトプラス：本体、シリコーンマスク、充電用USBケーブル（マグネット式）、ACアダプター
Panasonic ナノケア スチーマー EH-SA0B
medicube メディキューブ ダーマエアショット AGE-R
○メディリフトプラスの保証書については本体箱内に同梱してます。（保証の際に必要になる納品書も同封いたします）
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○発送については本体箱を宅急便コンパクトの専用箱（写真4枚目参照）に梱包した状態で行います。
ケノン 脱毛器 ver.8.0 眉毛脱毛器付き シャンパンゴールド
ミュゼ エピフォト スキンケア プロ ローション3本セット
○本商品にメディリフトゲル及びメディリフト モイスチャーセラムは付属してませんので、あらかじめ確認をお願いします。
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最終値引き ※美品※ Panasonic ES-WP82
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【新品未開封】ヤーマン YA-MAN メディリフト プラス EPM-18BB○商品状態:新品未開封○購入時期:2023.06 ○通常価格:37,180円（税込）○セット内容・メディリフトプラス：本体、シリコーンマスク、充電用USBケーブル（マグネット式）、ACアダプター○メディリフトプラスの保証書については本体箱内に同梱してます。（保証の際に必要になる納品書も同封いたします）○発送については本体箱を宅急便コンパクトの専用箱（写真4枚目参照）に梱包した状態で行います。○本商品にメディリフトゲル及びメディリフト モイスチャーセラムは付属してませんので、あらかじめ確認をお願いします。#ヤーマンメディリフトプラス#ヤーマン#美容#美顔器