◼️新品未使用です。

◼️らくらくメルカリ便の匿名発送です。

【2023SS】

IENA

ステッチブラムシャツワンピース

とってもかわいいです。

長袖ですが、薄てな生地感ですので半袖が日焼けなどで苦手な方は夏場でも活躍するかなと思います。

(私の個人の感想です。。。)

サイトより↓

春夏に重宝するフロントタックのシャツワンピース。

細くて綺麗なスーピマ糸を使用したタイプライター素材で、程よい光沢感とナチュラルな雰囲気がお楽しみいただけます。

前立てと襟に入ったステッチがアクセント。

長めの着丈でお作りし、一枚でサマになるシルエットにこだわりました。

バンドカラーやフロントに施したタックがデザインポイント。

スニーカーでカジュアルに、華奢なヒールできれいめに合わせるのもオススメです。

※ベージュ(027)に関しましては、やや透け感がございますので、ペチコートのご着用がおすすめです。

【サイズ】

38

肩幅50.5

身幅58.5

着丈120.5

袖丈51.5

【素材】

綿100%

【原産国】

インド

【お取り扱い】

洗濯機洗い(弱)

⚠️梱包は折り畳みまして圧縮様にさせて頂きます。

その際おりじわ等がある可能性がありますのでご理解の頂ける方どうぞよろしくお願い致します。

気になる方は、+400円で80cmサイズのダンボール(リサイタル)にご変更させて頂きますのでご購入前にお知らせ下さい。m(_ _)m

ご覧頂きましてありがとうございました。m(_ _)m

#ベイクルーズ大好きぴよこ

柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

