12300円→11600円にお値下げ

MACHATT マチャットのタキシードドレスシャツです。さらっとした素材で着心地が良いです。

タグは切ってしまいましたが、一度短時間着用したのみの美品です。

自宅保管につき、気にされない方にお願いいたします。

#MACHATT#マチャット

#タキシードドレスシャツ

↓公式サイトより

ミニマムな印象がモードさのあるシャツ。

しわになりにくく肌触りのいいポリエステルと綿の生地を使用した1枚です。

ビムヨークのイレギュラーデザインのピンタックと前立て裾のボタンホールがモードな雰囲気です。

身頃は脇の切り替え位置を前にずらしていて、細見え効果も期待できます。

飽きがこないデザインなので長くご愛用頂けます。

パンツからスカートまで幅広くスタイリングをお楽しみ頂けます。

色︰ホワイト

定価¥16,500(税込)

■サイズ Free

肩幅:56cm 胸囲:126cm 袖丈:56cm 着丈:前71.5cm 後76cm 裾幅:70cm

■素材

ポリエステル 65%

綿 35%

■洗濯表示

手洗い可能

カラー···ホワイト

United Arrows

ドゥーズィエムクラス

IENA イエナ

ROPE アダムエロペ

ships シップス

ユナイテッドアローズ

ZARA ザラ

machatt マチャット

プラージュ plage

ラウンジドレス

Noble ノーブル

トゥモローランド

カレンソロジー

ワランス

ウィルフリー

ロク

ロンハーマン

ユナイテッドアローズ

ビームス

トゥデイフル

エトレトウキョウ

クラネ

エレンディーク

ベースレンジ

オーラリー

beams

aluna

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マチャット 商品の状態 未使用に近い

