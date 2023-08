こちらはニンテンドーDS Lite クリムゾン/ブラックの出品になります。

【商品名】

ニンテンドーDS Lite クリムゾン/ブラック

ds dslite ニンテンドー 任天堂 Nintendo

【商品内容】

外箱

内箱

本体

タッチペン2つ

acアダプタ

ストラップ

GBAコネクトカバー

印刷物

【商品概要】

動作確認済み。動作に問題ございません。

付属品完備

本体、液晶ともに著名な傷等のない、比較的綺麗な状態です。

液晶は経年劣化に伴うやけは見られています。

【カラー】

クリムゾン/ブラック

クリムゾンレッド レッド ブラック

赤 黒

#ニンテンドー#任天堂#Nintendo#ds#lite#本体#ニンテンドーdslite#ニンテンドー#クリムゾン#レッド#クリムゾンレッド

商品の情報 ブランド ニンテンドーDS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

