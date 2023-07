残り1点!コメントくださった方9,900円にお値下げいたします‼️

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます❣️

商品は新品未使用ですが、箱の破損・袋の汚れ等で「未使用に近い」にしてあります。

素人販売の為完璧を求められる方はお控え下さいませ。

商品の状態について詳細は画像をご覧下さい。

何か不安点・不明点がありましたら遠慮なくコメント下さい✨

【アップルペンシル互換 iPadペン スタイラスペン 超高感度 極細 軽量 傾き感知/誤作動防止/磁気吸着充電機能対応 iPad ペンシル iPad air4/5/iPad Pro11/iPad Pro12.9/iPad mini6対応 ホワイト】

・2023最新 iPadに磁気吸着充電

ケーブル不要で、ワイヤレス充電を実現します。Bluetoothペアリングと充電は自動。iPadを持ち運んでいる間も充電を続けられます。

・超高精度&0遅延

スタイラスペンの反応が鈍い、線の途切れ、遅延、位置ズレなど様々な問題を全て解決し、お絵描きにもノート取りにも、アップルペンシルと遜色のない書き心地です。

・使い勝手抜群

物理ボタンを採用し、誤って電源のON/OFFもなく使い勝手や体験感が大幅に向上します。クイックスクリーンショット、テキストフィールドでの手書き、 図形補正 、スイッチを一回押すとホーム画面に戻るなどの6 大机能で、いつでもどこでもiPadを楽しむことができます!また、ペン先がApple Pencil 第1/2 世代 と交換できます。

・傾き感知&誤作動防止

パームリジェクションと傾きを感知機能が搭載され、紙に描いているように自然に手をiPadに置けます。チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができ、思い通りに自由に描けます。

・対応機種&安心保証

対応機種:iPad Pro 12.9インチ (第3/4/5/6世代) 、 iPad Pro 11インチ、iPad Air (第3/4/5世代) 、iPad mini 6。

カラー:ホワイト

iPadタッチペン超高感度 極細 軽量 傾き感知/誤作動防

この他にも#yuko_shop にて商品を多数出品しております。

おまとめやフォローしてくださる方にはお気持ちばかりお値下げ致しますのでお申し付けくださいませ·͜·

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

