ブランド:STUDIO by D'URBAN

状態:新品未使用品

カテゴリー:

着脱ダウンライナー付きコート

色:グレー系

サイズ M

チェスト88-96

身長165-175

実寸サイズ 単位cm

(※誤差はご了承ください)

肩幅 45.5

身幅 57.5

着丈 84

袖丈61.5

素材

表地 ポリエステル 100%

裏地 ナイロン 100%

フード裏ナイロン 100%

ライナー

表地 ポリエステル 100%

裏地 ポリエステル 100%

充填物 ダウン 90% フェザー 10%

定価(税込み) 66,000円

◆スーツとの相性が抜群な

ビジネスコート。スタイリッシュな

着こなしが適う、しっかりとした

仕立てで幅広く活躍します。

表面は撥水ポリエステル地で

汚泥に強いメランジ生地。

着脱可能なダウンライナー付きで

秋冬春の3シーズンに対応。

フードはジッパーで取り外し可能です

◆その他:・コートのみの出品となります。

シャツやネクタイ等は付属しません。

・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

微かなヨゴレ等がが生じる場合がございます。

あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。

・こちらの商品は国内正規販売元より

購入した正規品です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダーバン 商品の状態 新品、未使用

