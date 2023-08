LLBean

LLBean80sカバーオールライナー付きレディースビンテージ米国製カラー : ホワイト クリームサイズ : S身丈 : 68身幅 : 56肩幅 : 45袖丈 : 53平置き採寸になります。多少の誤差はご了承ください。大きめのサイズ感です。メンズサイズSくらい左ポケットに小さなシミがあります。写真10枚目をご確認ください。その他目立つ汚れやキズはありません。とてもキレイな状態です。ライナーもキレイです。古いものですのでご理解の上ご購入をお願いいたします。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−カーハートオーバーオールリーバイスリー90s

