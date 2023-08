カラー···ゴールド

ハイブランドリユースショップにて購入しました。

確実正規品です。

ハートモチーフがとても可愛いです。

状態は裏側に若干の小傷はございますが美中古品です。

付属品 購入時の個人情報削除した販売証明書

チェーン長さ約39cm〜43.5㎝(調整可)

モチーフ縦約1cm×横1.5cm

ご検討宜しくお願い致します。

#ディオール

#バッグ

#結婚式

#パーティー

2022 0807

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ゴールドChristian Dior クリスチャンディオール ヴィンテージゴールドハートネックレスハイブランドリユースショップにて購入しました。確実正規品です。ハートモチーフがとても可愛いです。状態は裏側に若干の小傷はございますが美中古品です。付属品 購入時の個人情報削除した販売証明書チェーン長さ約39cm〜43.5㎝(調整可)モチーフ縦約1cm×横1.5cmご検討宜しくお願い致します。#ディオール#バッグ#結婚式#パーティー2022 0807

