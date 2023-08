管理番号4-60

超美品 VUITTON ダミエ トゥルースメイクアップアクセサリーポーチ

○アイテム

supergroupies D.Gray-man バッグ

IL BISONTE イルビゾンテ シボ革 レザー

Louis VuittonダミエブルーズベリPM斜め掛けショルダーバッグ

ショルダーバッグ ワンショルダーバッグ

【極美品】Christian Louboutin ショルダーバッグ ルビポッシュ

バケツ型 レディース メンズ ユニセックス

✨美品✨CELINE セリーヌ マカダム バニティ ポーチ ハンドバッグ



正規品!シャネル CHANEL マトラッセ ヴィンテージ ショルダーバッグ

○サイズ

mcm エムシーエム ヴィセトス柄 ショルダーバッグ

縦、、、約 31cm

LOUIS VUITTON 【ルイ・ヴィトン 】ダヌーブ

横、、、約 25cm

アンドレアカルドネ 2way巾着バッグ パイソン柄

幅、、、約 19cm

良品 GUCCI 上品なグッチ レザー ハンドバッグ ショルダー 金金具

ショルダー紐、、、約 81cm〜 104cm

Birth ヴィンテージデニム ショルダー ¥23760 超美品



【Burberry正規品】ショルダーバッグ

平置き実寸です。多少の誤差はご了承下さい。

セリーヌ CELINE ミントグリーン コンパクトバッグ ヴィンテージ

着画はお断りしています。

GUCCI × THE NORTH FACE コラボショルダーバッグ



AMERI VINTAGE many way サコッシュ

○状態

トリーバーチ エレノアサッチェルハンドバッグ ショルダーバッグ 2way

目立った傷や汚れなどは見られませんが自宅保管となります。中古品である事にご理解いただける方のご購入をお願いします。

Gucciバッグ



【未使用】コーチ COACHショルダーバッグ シグネ チャー PVC 50715

○カラー

COACHコーチ ウィロウ カメラ バッグ カラーブロック



美品!!ザネラート ポスティーナ ベイビー

ブラウン

クロコダイル 新宿屋 ショルダーバッグ ハンドバッグ



【匿名配送】axes femme ショルダーバッグ 淡ピンク 白 フリル レース

○素材

池田様専用ワンショルダーバッグ 交渉 OK COACH コーチ ボニー

レザー シボ革

エルメス キャンバスショルダーバッグ ポロションミミル インコ 36



本日限定価格❗ADMJクロコ型押しスクゥエアバッグ

○付属品

ダイアナ 絵画シリーズ ショルダーポーチ

なし。

【希少】グッチ 529711 クーリエ GGスプリーム ベルトウエストバッグ

※撮影に使用した小物類は付きません。

FURLA モノグラム ショルダー



美品✨ソメスサドル ミニショルダーバッグ 2WAY ロゴ型押し レザー ブラック

○配送

【極美品】マイケルコース バッグ 2way MICHAEL KORS

24時間以内の発送を心がけておりますが、仕事の兼ね合いもある為、1〜2日程発送までにお時間をいただく可能性があります。基本的に匿名配送、送料出品者負担での発送となります。場合によっては商品をコンパクトに圧縮して梱包する事もあります。梱包によって生じる衣類のシワなどはご了承いただけると嬉しいです。梱包に際し、商品の品質が損なわれない様、留意して梱包させて頂きます。

FENDIパック



【未使用品】マイケルコース MICHEAL KORS ショルダーバッグ

大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

専用【良品】オールドグッチインターロッキング ショルダーバッグ オールレザー 茶

安心してお買い求めください。

●ゆき様 ご専用!ヴィトン アクセソワール/モノグラム/アクセサリーポーチ



A.P.C. グリーン Jamie ネックポーチ



極美品 ケイトスペードニューヨーク ショルダーバッグ 2way レザー

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

レア✨DKNY ディーケーエヌワイ セミショルダーバッグ/トートバッグホワイト白



新品Dakota ダコタ スタイリー お財布ショルダーバッグ

古物商取得済み

サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ ヴァラリボン 黒 A4収納可能

大阪府公安委員会【第62222R045309号】

サルバトーレフェラガモ ガンチーニ レザー ミニショルダーバッグ 白 シボ革

カラー···ブラウン

極美品!マルニマーケット ストライプ ミニショルダーバッグ

柄・デザイン···無地

COACH 大きめ 2 ウェイバック

素材···本革

F.CLIO トートバッグ

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

管理番号4-60○アイテムIL BISONTE イルビゾンテ シボ革 レザーショルダーバッグ ワンショルダーバッグバケツ型 レディース メンズ ユニセックス○サイズ縦、、、約 31cm横、、、約 25cm幅、、、約 19cmショルダー紐、、、約 81cm〜 104cm平置き実寸です。多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りしています。○状態目立った傷や汚れなどは見られませんが自宅保管となります。中古品である事にご理解いただける方のご購入をお願いします。○カラーブラウン○素材レザー シボ革○付属品なし。※撮影に使用した小物類は付きません。○配送24時間以内の発送を心がけておりますが、仕事の兼ね合いもある為、1〜2日程発送までにお時間をいただく可能性があります。基本的に匿名配送、送料出品者負担での発送となります。場合によっては商品をコンパクトに圧縮して梱包する事もあります。梱包によって生じる衣類のシワなどはご了承いただけると嬉しいです。梱包に際し、商品の品質が損なわれない様、留意して梱包させて頂きます。大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。古物商取得済み大阪府公安委員会【第62222R045309号】カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※コメント必須※デザインフラップミニバッグ CELFORD セルフォード バッグシャネル☆チェーンクラッチ ミニバッグ ピンクイタリア ローマ購入 TRANSOCCHI 高級 ショルダーバックあ様専用ディオール ショルダーバッグ オーバル CD ゴールド金具 シボ革良品✨トリーバーチ ショルダーバッグ シルバー金具 ロゴ刻印 ウォレット 黒色ジルサンダー タングル スモール 先週購入 未使用【美品】PRADA 三角ロゴ ショルダーバッグ ナイロン ブラックitti コンパクトショルダーバッグ美品✨CLATHAS クレイサス ショルダーバッグ/ハンドバッグ レッド赤