Supreme オンラインで購入致しました。

ヒステリックグラマー 半袖 Tシャツ

一度検品の為開封しておりますが、試着もしておりません。

Puff Daddy It’s All About The Benjamins

ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

