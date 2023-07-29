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最旬ダウン NEC ノートパソコン　office2019　SSD120GB 8GBメモリ ノートPC

商品の説明

管理番号：704
【美品】MacBook Air (13インチ 2017モデル)
*いきなり購入・即決購入大歓迎*
爆速4コアCore-i7にメモリ8GB！SSD256GB搭載の驚速PC
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大容量500GB⭐️Core i5⭐️在宅ワークも◎⭐️すぐ使えるノートパソコン
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(最終値下げ)MacBookAir 2020 13インチ　256GB 8G
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マックブックAIR
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【新品開封品＋保証付❣️】ハイスペックLenovo ThinkPad T15 g1
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★ Windows11 ★ office付　レノボ パソコン ノート　PC
Microsoft Office 2019正規ライセンス認証済み！ ワード、エクセル、パワーポイントなど自由に操作出来ます。
【SSD換装済★爆速】TOSHIBA ノートパソコン office搭載★
■■■商品詳細■■■
MacBook 12インチ, Core i7, 16GB, 512GB
【型式名】PC-LS550JS1KSW
本日価格✨メモリ8GB/高速SSD 128GB／東芝dynabook B55/B
【メーカー】NEC
Apple MacBook Pro 2010 & nanoKEY2 DTMセット
【OS】Windows 10 home
【良品】dynabook R73 i5 メモリ16GB SSD512GB DVD
【Office2019】ライセンス認証済み
美品 Macbook Pro 14インチ　2021 スペースグレイ
【CPU】Core i5-3210M
cf-sv8 Core i5 8365u
【ストレージ】SSD 120GB
RTX 2060 / COREi7 / 16GB /SSD 256GB+1TB
【メモリ】8GB
【✿期間限定✿】富士通　ノートパソコン　core i7 カメラ・Office付♪
【ドライブ】BD-ROM
13.3型LIFEBOOKSHシリーズFMVWC2S18
【液晶】正常A　15.6インチタッチパネル
DELL inspiron13 7300 モバイルノートパソコン　新品SSD
【Wi-Fi】正常
GTX1050搭載 ゲーミングノート デスク用i7 16GB SSD
【カメラ】なし
b337✨美品/Core i７/爆速SSD /8GB/ブルーレイ✨ノートパソコン
【キーボード状態】正常
GALLERIA GCL2060RGF-T （logicool m185付属）
【イヤホン/マイクジャック】有り
【セール中】美品　MacBook Air 2011 11インチOffice有り
【USBポート】4つ
大人気VAIOノートパソコン⭐︎Win11☆SSD512GB⭐︎ブルーレイ☆オフィス
【出力端子】VGA・HDMI端子
初期設定済PC【美品】MacBookAirEarly高速SSD256GBパソコン
【バッテリー状態】正常（中古品なので、動作時間は保証できません。）
Microsoft　SurfacePro4 動作品　②
■■■外観■■■
②美品　東芝　第8世代　G83M　i5　SSD　1000GB　16GB　オフィス
※経年の汚れのある物と考えてください。到着７日以内に初期不良があれば保証いたします。
訳あり surface Pro5 LTE 8G/256G Office2021
※バッテリーは消耗品ですので 保証対象外となりますので、ご了承ください。

MacBook CoreM 2015 12インチ 8GB/512GB　①

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【美品】Core i7 新品SSD512GB 15.6型　ライフブック

589）MacBookPro2017 13インチ/256GB/8G/i7 2.5

極美品✨人気のホワイト✨Dynabook✨薄型✨SSD256GB✨カメラ付き

Office搭載 東芝 dynabook B65ER 第8世代 15インチ

MacBook Air (11-inch,Mid 2013 )付属品あり

MacBook Air 11-inch Mid 2012 4GB 128GB

本日限定値下げSurfaceLaptopGo i5 Office 英語KB
管理番号：704*いきなり購入・即決購入大歓迎* ✴届きましたらすぐに使えます✴ ✨他にもパソコン多数出品しています✨　　 　↓↓↓ #柿の実出品一覧 人気のノートパソコンを快適に使えるようにカスタム致しました！ 到着後、電源ボタンを押すだけで使えるように整備済み！Microsoft Office 2019正規ライセンス認証済み！ ワード、エクセル、パワーポイントなど自由に操作出来ます。 ■■■商品詳細■■■ 【型式名】PC-LS550JS1KSW【メーカー】NEC【OS】Windows 10 home【Office2019】ライセンス認証済み【CPU】Core i5-3210M【ストレージ】SSD 120GB【メモリ】8GB 【ドライブ】BD-ROM【液晶】正常A　15.6インチタッチパネル【Wi-Fi】正常【カメラ】なし【キーボード状態】正常【イヤホン/マイクジャック】有り 【USBポート】4つ【出力端子】VGA・HDMI端子【バッテリー状態】正常（中古品なので、動作時間は保証できません。）■■■外観■■■ ※経年の汚れのある物と考えてください。到着７日以内に初期不良があれば保証いたします。 ※バッテリーは消耗品ですので 保証対象外となりますので、ご了承ください。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

最旬ダウン NEC ノートパソコン　office2019　SSD120GB 8GBメモリ ノートPC

5分钟前

最旬ダウン NEC ノートパソコン　office2019　SSD120GB 8GBメモリ ノートPC

¥27,500 ¥15,400

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99c132008

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