公式サイト メロディバスケット　鶴丸国永　ワンピース　M ロングワンピース

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カラー···ホワイト

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柄・デザイン···無地

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袖丈···長袖

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季節感···春、夏、秋

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試着のみ。ブローチ付き

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一度開封しているので未使用に近いにしてあります。

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

【値下げ不可】メロディバスケット 刀剣乱舞コラボ鶴丸国永ワンピースカラー···ホワイト柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、夏、秋試着のみ。ブローチ付き一度開封しているので未使用に近いにしてあります。メロバス ワンピース コラボ 鶴丸 刀剣乱舞 とうらぶ

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