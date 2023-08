最大12%OFFクーポン マリリンマンソン 00's ヴィンテージTシャツ 古着 USA製 ジャイアント Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

古着屋DOPEをご覧いただきありがとうございます☺︎︎

HUMAN MADE GRAPHIC T-SHIRT #12 2XL Tシャツ

☑︎商品紹介

00'sのコピーライトが入ったマリリンマンソンのヴィンテージTシャツです。

ボディはUSAジャイアント製でコピーライトが目視で確認ができるほど全体的に状態が良く極美品です。

サイズもXLとビッグシルエットで大きく、出回っている数が少ない超希少な逸品です。

☑︎サイズ(平置き採寸)

着丈:74cm

肩幅:54cm

身幅:59cm

袖丈:23cm

☑︎カラー

ブラック、レッド、ホワイト

☑︎素材

コットン100%

☑︎コンディション

状態:A

S:新品同様

A:全体的に状態良好

B:特定の箇所にシミ、穴等はあるが古着として問題ないレベル

C:全体的に状態が悪い

⚪︎詳細⚪︎

色あせ:なし

シミ・汚れ:なし

穴・ほつれ:なし

その他:なし

☺︎その他商品はこちらから☺︎

#DOPE_SELECT_夏

#DOPE_SELECT_Tシャツ

☑︎発送

購入後基本的には[24時間以内]を目指しておりますが、土日祝や予定があった場合、少しお時間をいただく場合がございます。

予めご了承ください。

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認をお願いいたしますm(_ _)m

ルイヴィトンTシャツ!!最終値下げ!



最後までご覧いただきありがとうございました☺︎

No.467

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

