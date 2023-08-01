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独創的 ワイズフォーメン オールド ヨウジヤマモト オーバーシャツ チェック柄 シャツ

商品の説明

◆OLD Y's for men YohjiYamamoto オールド ワイズフォーメン ヨウジヤマモト チェック柄 オーバーシャツ 麻65％綿35％ ヴィンテージ
eye junya watanabe man パッチワークチェックシャツ

Maison Margiela アーティザナル　19ss キモノシャツ
オールドワイズです。そこそこヴィンテージ感あり、生地の使用感もあります。
Jil Sander ジルサンダー　切り替え　シャツ
古着に免疫のあるかたなら、穴や気になるシミなく着用には全く問題がないレベルかと思います。
Graphpaper Oxford Oversized SS B.D Shirt
むしろくたり具合が古着がお好きなかたなら気に入っていただけるかと思います。
ノーティカ　フランネルチェックシャツ

【極美品 バックロゴ シワ加工 日本製】uniform experiment

【未使用】メゾンキツネ × コナベイハワイ コラボ アロハシャツ
color: グレー
heugn james sax blue ユーゲン ジェームズ
size: なし
【希少】Paul Smith〈柄シャツ 総柄 ペイズリー レーヨン イタリア製〉
material: 画像参照
ISAIA イザイア　ワイシャツ　ライトブルー　薄いドット柄　15 1/2 39

ヨウジヤマモト 花柄 半袖シャツ 3 yohji yamamoto

WIND AND SEA Regular Collar Shirts
【肩幅47cm 身幅62cm 総丈77cm 袖丈54cm】
HAWAIIAN SHIRT S/S TYPE 6 #GREEN

SHAWL COLLAR SHIRT / BLACK

衣櫻/ころもざくら サザンクロス 双龍 総柄 和柄 アロハシャツ

Burberry black label シャツ

ヨウジヤマモト G-フードB(BLACKシャツ サイズ3

Yohji Yamamoto 17ss 立体立ち襟 スタンドカラーシャツ

comolin.hoolywoodミスターハリウッド1ldk2-tacs

ビームス別注　エルエルビーン　半袖シャツ

n.hoolywood エヌハリウッド ストライプシャツ
※サイズは当方基準での計測になります。
40s USN N-3 ポプリンシャツ N3 ビンテージ
多少の誤差はご了承ください。
新品 未使用 23SS COMOLI デニムワークジャケット BLACK 3

サスクワッチ シャツ ブルー

バーバリー　シャツ　burberry 長袖　ストライプ
大切に保存しておりますが、見落とし等により傷や汚れ等がある場合もございますので、
90s ラルフローレン オープンカラーシャツ ペイズリー バンダナ シュプリーム
几帳面な方や神経質な方はご購入をお控えください。
ミスターハリウッド　ラングラー　セットアップ
また、ご質問や相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
★中古★サンローランパリ　レオパードシャツ　エディ期

コムデギャルソンシャツ　パッチワーク　ブルーストライプシャツ
他にも多数出品しておりますので、
【最終値下げ！美品】AURALEE コットン　シャツ
もしお時間ございましたらそちらも合わせてご覧ください。
サンサーフsun surf百虎　アロハシャツ

☆未使用☆ ♂️♀️ユニセックス推奨♪【ジョンライドン/カスタム❕シャツ】
【 FT 00 05 E2 】
【YOKE】ヨーク OVERSIZED SHIRTS L/S ベージュ
FTOH

WACKO MARIA ワコマリア デニム ウエスタンシャツ 長袖 スカル刺繍

商品の情報

商品のサイズS
ブランドワイズフォーメン
商品の状態やや傷や汚れあり

KENZOケンゾー長袖シャツグリーン緑mポロシャツ襟付きロンtゴルフにもY2K

Rainmaker フラワーシャツ　我儘別注

ダイワピア39

prada 90s shirt blue

Supreme Alphabet Silk Shirt Orange

miyagi hidetaka リメイクガウンシャツ

ポータークラシック　Roll upシャツ

サンサーフ スペシャルエディション カメハメハ Ｍサイズ
◆OLD Y's for men YohjiYamamoto オールド ワイズフォーメン ヨウジヤマモト チェック柄 オーバーシャツ 麻65％綿35％ ヴィンテージオールドワイズです。そこそこヴィンテージ感あり、生地の使用感もあります。古着に免疫のあるかたなら、穴や気になるシミなく着用には全く問題がないレベルかと思います。むしろくたり具合が古着がお好きなかたなら気に入っていただけるかと思います。color: グレーsize: なしmaterial: 画像参照【肩幅47cm 身幅62cm 総丈77cm 袖丈54cm】※サイズは当方基準での計測になります。多少の誤差はご了承ください。大切に保存しておりますが、見落とし等により傷や汚れ等がある場合もございますので、几帳面な方や神経質な方はご購入をお控えください。また、ご質問や相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。他にも多数出品しておりますので、もしお時間ございましたらそちらも合わせてご覧ください。【 FT 00 05 E2 】FTOH

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商品のサイズS
ブランドワイズフォーメン
商品の状態やや傷や汚れあり

独創的 ワイズフォーメン オールド ヨウジヤマモト オーバーシャツ チェック柄 シャツ

1分钟前

独創的 ワイズフォーメン オールド ヨウジヤマモト オーバーシャツ チェック柄 シャツ

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
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オールド ワイズフォーメン ヨウジヤマモト チェック柄 オーバーシャツ

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オールド ワイズフォーメン ヨウジヤマモト チェック柄 オーバーシャツ

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Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト Y's for men ワイズフォーメン ロング

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メンズヨウジヤマモト ロングオーバーシャツトップス

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