独創的 ワイズフォーメン オールド ヨウジヤマモト オーバーシャツ チェック柄 シャツ

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オールドワイズです。そこそこヴィンテージ感あり、生地の使用感もあります。

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古着に免疫のあるかたなら、穴や気になるシミなく着用には全く問題がないレベルかと思います。

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むしろくたり具合が古着がお好きなかたなら気に入っていただけるかと思います。

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【肩幅47cm 身幅62cm 総丈77cm 袖丈54cm】

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※サイズは当方基準での計測になります。

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多少の誤差はご了承ください。

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大切に保存しておりますが、見落とし等により傷や汚れ等がある場合もございますので、

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几帳面な方や神経質な方はご購入をお控えください。

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また、ご質問や相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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他にも多数出品しておりますので、

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もしお時間ございましたらそちらも合わせてご覧ください。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイズフォーメン 商品の状態 やや傷や汚れあり

◆OLD Y's for men YohjiYamamoto オールド ワイズフォーメン ヨウジヤマモト チェック柄 オーバーシャツ 麻65％綿35％ ヴィンテージオールドワイズです。そこそこヴィンテージ感あり、生地の使用感もあります。古着に免疫のあるかたなら、穴や気になるシミなく着用には全く問題がないレベルかと思います。むしろくたり具合が古着がお好きなかたなら気に入っていただけるかと思います。color: グレーsize: なしmaterial: 画像参照【肩幅47cm 身幅62cm 総丈77cm 袖丈54cm】※サイズは当方基準での計測になります。多少の誤差はご了承ください。大切に保存しておりますが、見落とし等により傷や汚れ等がある場合もございますので、几帳面な方や神経質な方はご購入をお控えください。また、ご質問や相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。他にも多数出品しておりますので、もしお時間ございましたらそちらも合わせてご覧ください。【 FT 00 05 E2 】FTOH

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイズフォーメン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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