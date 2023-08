古着のUSA製リーバイスデニムに

リーバイスビンテージクロージング 501XX 1947

ペイント加工した物です。

他の人とは被らない、

無地のTシャツ1枚から

寒い時期に暗めになりがちなトップスにも

コーディネートが決まる。

オールシーズン使えるペイントデニムです!

[ Levi's 505 ]

股上が深くゆったりとした

ストレートのシルエットになります。

Lev'isの定番デニムになりますので、

着回し抜群のアイテムになります。

(size)

W=36 ウエスト91cm

L=31 股上:32cm 股下: 79cm

ワタリ= 32cm

裾幅= 21.5cm

※メンズ XL相当です。

※レディース 2〜3XL相当です。

表記L32ですが、

レングスは縮みが入っている為

上記の実寸になります。

(状態)

裾に擦れダメージと色褪せあり。

上記以外目立つダメージが無く

状態の良いデニムです。

生地もしっかりしているので、

これからも長い年月

経年変化を楽しみながら履いていただけます!

デニムに特化した

ペイント加工をしておりますので、

洗濯の際に塗料が色落ちたり、

ヒビ割れが起こる事はありません。

(デニム特有の経年劣化はあります。)

↓その他、ペイント物を出品しています。

#Run_Slumペイント

分からない事があれば、

お気軽にご相談ください。

◎購入があった24時間以内に発送します。

事情があり発送出来ない場合は、必ずご連絡いたします。

日時指定が無ければ、最短で到着します。

◎まとめ割引、リピート割引対応しています!

ご購入前にコメント欄に記載して下さい。

購入後は対応しかねますので、ご了承下さい。

他にも

ペイントデニム ペイントジーンズ

ペイントパンツ

古着 vintage 90s 80s Levi's champion Lee

Ralph Lauren NIKE adidas など出品しています。

よろしければご覧ください。

↓

#Run_Slum

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着のUSA製リーバイスデニムにペイント加工した物です。他の人とは被らない、無地のTシャツ1枚から寒い時期に暗めになりがちなトップスにもコーディネートが決まる。オールシーズン使えるペイントデニムです![ Levi's 505 ]股上が深くゆったりとしたストレートのシルエットになります。Lev'isの定番デニムになりますので、着回し抜群のアイテムになります。(size)W=36 ウエスト91cmL=31 股上:32cm 股下: 79cmワタリ= 32cm裾幅= 21.5cm※メンズ XL相当です。※レディース 2〜3XL相当です。表記L32ですが、レングスは縮みが入っている為上記の実寸になります。(状態)裾に擦れダメージと色褪せあり。上記以外目立つダメージが無く状態の良いデニムです。生地もしっかりしているので、これからも長い年月経年変化を楽しみながら履いていただけます!デニムに特化したペイント加工をしておりますので、洗濯の際に塗料が色落ちたり、ヒビ割れが起こる事はありません。(デニム特有の経年劣化はあります。)↓その他、ペイント物を出品しています。#Run_Slumペイント分からない事があれば、お気軽にご相談ください。◎購入があった24時間以内に発送します。事情があり発送出来ない場合は、必ずご連絡いたします。日時指定が無ければ、最短で到着します。◎まとめ割引、リピート割引対応しています!ご購入前にコメント欄に記載して下さい。購入後は対応しかねますので、ご了承下さい。他にもペイントデニム ペイントジーンズ ペイントパンツ古着 vintage 90s 80s Levi's champion Lee Ralph Lauren NIKE adidas など出品しています。よろしければご覧ください。↓#Run_Slum

