【本日特価】 牛ヌメ革　ぼかし染め＋英字　A5システム手帳　牛革　本革　手帳カバー 文房具

◆お願い◆

N188 / カスタムボールペン 天然石 アメジスト

ハンドメイド品です。

デザインペーパー 大量!まとめ売り

一針、一針 丁寧に手縫いしております(*˘︶˘*)*♡

フォロワー様限688円世界に1つだけのバースデーハンドメイドメッセージカード薔薇



消しゴムはんこ アンブレラ 傘

私は家事育児の合間や、子供が寝静まってから夜中にちょっとずつ作業しています。

フォロワー様限り300円 世界に1つだけのハンドメイドメッセージカード&封筒

スローペースですがその時々のデザインに心を込めお作りしております꒰*ˊ꒳​ˋ*꒱♔‧*˚✧

ジャンクジャーナル 収納ファイル おすそ分けセット ローディッド



牛ヌメ革 ぼかし染め+英字 A5システム手帳 牛革 本革 手帳カバー

素人作成ですので、ズレや歪み、傷などございます。

ドイツ製 輸入ラバースタンプ マウント済『人参を抱えたうさぎさん』

既製品には及びませんのでハンドメイドの味としてご理解頂けますと嬉しいです。

【ご縁に感謝】☆muuu☆様ご依頼商品です^_^

裁断からステンシル・金具取り付け等も全て手作業です。

特価830円♡世界に1つだけのハンドメイドメッセージカード&封筒 ピアノと猫 春



【619,641,657,694,735,689,714,723,745】はんこ

手染めやマーブル染めのものは、刷毛などを使い染めています。自然なムラなどありますので、こちらもハンドメイドならではとご理解お願い致します*♡

専用【338】ラバースタンプ



木製スタンプ「595」はんこ

スタンプは東京アンティーク、プチチョコ様等を使用しております。

【702】ドイツ製 ラバースタンプ ハッピーメール ブラウニー

革自体にもムラや傷などありますので、ご理解ある方のみお願い致します(´,,•ω•,,`)

ジャンクジャーナル 雑記帳 four 4



N134 / カスタムボールペン 天然石 クラック水晶

小さい子供がいる為のんびりではありますが、

消しゴムはんこNo.153 ちびくま thank you⑥

オーダーもお受けしております(✿´ ꒳ ` )

N130 / カスタムボールペン 天然石 バイカラーフローライト



Too コピック スケッチ ベーシック 36色セット 新品未開封

キーケース ペンケース 小銭入れ コインケース 長財布 ストラップ レザートレイ アコーディオンポーチ バッグ等 何でも作ってみるのが好きです(•̀ㅂ•́)و✧

くまねこマトリョーシカ ピンク 文庫本サイズ ブックカバー ハンドメイド



手染めぷっくり薔薇×手染めリボン×手染めランタン×王冠×花座 カスタムボールペン

♡♡♡ディスプレイご協力♡♡♡

【しっちゃ様】A701 ポストカードセット(780)

男前インテリア雑貨・・・

N188 / カスタムボールペン 天然石 アメジスト

ドイリー・・・mimiko♪様

デザインペーパー 大量!まとめ売り

ナチュラル雑貨・・・はっぴい様

フォロワー様限688円世界に1つだけのバースデーハンドメイドメッセージカード薔薇



消しゴムはんこ アンブレラ 傘

ナチュラル雑貨 シャビー フラスコ ドライフラワー リメイク などが好きでディスプレイに使用させて頂いております(^-^)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

