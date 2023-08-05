経典ブランド TIFFANY&Co.ティファニーハートノックリングSv925 7号 リング

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宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

1995年頃、銀座三越のティファニーブティックで購入しました。（購入証明書は紛失しており、手元にはございません）巾着袋は紛失してしまったので、今年頂いたネックレス用の巾着をおつけ致します。最近、ブティックで磨いていただきました。使用に伴う変形がございますが、掌側につき然程目ただない感じです。様々、ご理解いただける方へ是非お譲りさせてください。猫を飼っています。宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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