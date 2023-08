❁状態:中古

・状態は良いです♪

2,3度着用した程度のお品物です。

・なるべくきれいなお品物を

出品するように心がけています♪

※やや絞り特有のアク(黄ばみ)や

少し色変がございますが、

着用の際には目立たない程度です。

❁身丈(肩から):156

裄 :68.5

袖丈:48.5

袖幅:34

前幅:23

後幅:29.5

サイズ:Mサイズ

※151〜161㎝くらいの方が

ご着用頂けます( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

❁仕立て

・仕立て上がり品

・夏物

・単衣

・手縫い仕立て

❁素材

・綿100%・本場有松鳴海絞り

❁説明

・長年の伝統的な技法で丁寧に作られた

有松鳴海絞り 浴衣をご紹介いたします。

手間隙かけ、全て手作業にて施される

見事な絞りのお品には、

味わいのある凹凸がございまして、

暑い夏に汗をかいても まとわりつかず、

涼やかに着こなしていただけます。

日本情緒あふれる絞りの味わいを、

どうぞお手元でご堪能くださいませ。

こちらは、落ち着きのある濃紺地に

うちわ や花が絞りにてが施されています。

お色合いが大変素敵な手間隙掛けて

染め上げられたお品物です。

日本が世界に誇る絞りの名門

「有松鳴海絞り」の浴衣で

他とはひと味違うおしゃれを

お楽しみくださいませ。

❁ 注意事項

・即購入可能です。

・着物のみの出品となります。

・お直しなどはできません...

ごめんなさい(ᯅ̈)՞‪‪՞

・コンパクトに畳み、

エコ梱包で発送しておりますꪔ̤̮

なにかございましたら

お気軽にコメントください♫

―――――――――――――――

sems 483/760 22/60/3202 sn850

#なごみの着物一覧

#なごみ着物

#なごみ浴衣

#なごみ有松鳴海絞り

#なごみ本場有松鳴海絞り

#着物

#浴衣

#本場有松鳴海絞り

#有松鳴海絞り

浴衣 ゆかた 本場有松鳴海絞り 夏物 綿100% 夏 濃紺色 ネイビー 花 うちわ おしゃれ オシャレ お洒落 お祭り 祭り 祭 上質 涼しい 爽やか カジュアル 普段着 などに 身丈156 裄68.5 Mサイズ 中古 仕立て上がり品 sn850

柄・デザイン...花柄

カラー...ブルー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❁状態:中古・状態は良いです♪ 2,3度着用した程度のお品物です。・なるべくきれいなお品物を 出品するように心がけています♪※やや絞り特有のアク(黄ばみ)や 少し色変がございますが、 着用の際には目立たない程度です。❁身丈(肩から):156 裄 :68.5 袖丈:48.5 袖幅:34 前幅:23 後幅:29.5 サイズ:Mサイズ※151〜161㎝くらいの方が ご着用頂けます( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❁仕立て・仕立て上がり品・夏物・単衣・手縫い仕立て❁素材・綿100%・本場有松鳴海絞り❁説明・長年の伝統的な技法で丁寧に作られた 有松鳴海絞り 浴衣をご紹介いたします。 手間隙かけ、全て手作業にて施される 見事な絞りのお品には、 味わいのある凹凸がございまして、 暑い夏に汗をかいても まとわりつかず、 涼やかに着こなしていただけます。 日本情緒あふれる絞りの味わいを、 どうぞお手元でご堪能くださいませ。 こちらは、落ち着きのある濃紺地に うちわ や花が絞りにてが施されています。 お色合いが大変素敵な手間隙掛けて 染め上げられたお品物です。 日本が世界に誇る絞りの名門 「有松鳴海絞り」の浴衣で 他とはひと味違うおしゃれを お楽しみくださいませ。❁ 注意事項・即購入可能です。・着物のみの出品となります。・お直しなどはできません... ごめんなさい(ᯅ̈)՞‪‪՞・コンパクトに畳み、 エコ梱包で発送しておりますꪔ̤̮なにかございましたらお気軽にコメントください♫―――――――――――――――sems 483/760 22/60/3202 sn850#なごみの着物一覧#なごみ着物#なごみ浴衣#なごみ有松鳴海絞り#なごみ本場有松鳴海絞り#着物#浴衣#本場有松鳴海絞り#有松鳴海絞り浴衣 ゆかた 本場有松鳴海絞り 夏物 綿100% 夏 濃紺色 ネイビー 花 うちわ おしゃれ オシャレ お洒落 お祭り 祭り 祭 上質 涼しい 爽やか カジュアル 普段着 などに 身丈156 裄68.5 Mサイズ 中古 仕立て上がり品 sn850柄・デザイン...花柄カラー...ブルー

