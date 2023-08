くらしを楽しむアイテム boynextdoor ミョン ジェヒョン サノク トレカ ボイネク ボネクド K-POP/アジア

ご覧頂きありがとうございます☺︎

ENHYPEN DARKBLOODトレカ サノク ニキ



seventeen ドギョム face the sun ラキドロ



BTS 展示会 DAY DREAM 入場トレカ&ミニカードセット、写真付き

新品未使用になりますが、開封済みです

Face the sun ディエイト ユニバ特典トレカ



ITZY シーグリ リュジン トレカ

BOYNEXTDOORのサノクトレカ ジェヒョンです

stray kids i am you バンチャン 紫枠 トレカ



ソパン 観覧 ソウル サノク トレカ FANTASYBOYS 少年ファンタジー

即購入可能です!

BTS テヒョン トレカ memories2018 Blu-ray



ateez ホンジュン 8M1T wonderwall トレカ round 1

公式の証明をいただき、韓国から購入したものです

ひま様専用 ジェウォン×2



BTS Memories of 2014

スリーブに入れ、硬質ケースにいれて、水濡れ対策をして発送します

&team スターターキット YUMA ユウマ トレカ



SKZ2020 ハイタッチ会 ユニット トレカ リノ ハン

お値下げは当方のタイミングでいたしますのでその際に合わせて購入いただければと思います

kNK クナクン ソハム SEOHAM シーグリ トレカ レア 限定 送料込み



みちる様専用

ご質問などございましたらお気軽にコメントにお願いいたします☺︎

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます☺︎新品未使用になりますが、開封済みですBOYNEXTDOORのサノクトレカ ジェヒョンです即購入可能です!公式の証明をいただき、韓国から購入したものですスリーブに入れ、硬質ケースにいれて、水濡れ対策をして発送しますお値下げは当方のタイミングでいたしますのでその際に合わせて購入いただければと思いますご質問などございましたらお気軽にコメントにお願いいたします☺︎

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

SEVENTEEN the8 ミンハオ yourchoice HMV特典トレカBTS jimin ジミン FACE JPFCラキドロ 当選品