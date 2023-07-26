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【超ポイント祭?期間限定】 tamuraさん専用 自転車本体

商品の説明

種類···ママチャリ
訳あり　elvesフレームセット
特徴···子供のせ可能、電動アシスト・電動自転車
リドレー　FENIX-SL-D105　2021年モデル
これまでの走行距離（km）···〜 9.9km
電動自転車　パナソニック　ギュットアニーズ　人気　20インチ 12ah パワフル
付属品···鍵、バッテリー、充電器、後チャイルドシート・子供のせ、前チャイルドシート・子供のせ
Felt F95 ロードバイク 最終値下げ
BE-ELAD033 マットシャインネイビー
やーまん様専用LEDEARBIKES KAGERO リーダーバイク カゲロウ
今年の1月中旬に購入し2ヶ月も乗っていません。車を購入した為、出品致します。
KINK BIKE　stryker bmx 自転車
自転車前部にもチャイルドシートをオプションでつけています、全部で18万円で購入しました。
FUJI FEATHER 120th anniversary 54cm ピスト
２人乗せ出来ますし、楽楽　運転出来ると思います。
COLNAGOコルナゴ　CLX フルカーボン480mm
ほぼ新品の状態ですのでお早めにお買い求め下さい。

コルナゴ Arte 105 / Colnago Arte 105

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

【bd−1 スタンダード】グラファイト　美品　メンテ済み

ごりりん様専用　ビアンキ　ビアニローネ7

クロスバイク　giant 　escape エスケープ　クロスバイク

Salsa chili con crosso サイズ47cmシクロクロスフレーム
種類···ママチャリ特徴···子供のせ可能、電動アシスト・電動自転車これまでの走行距離（km）···〜 9.9km付属品···鍵、バッテリー、充電器、後チャイルドシート・子供のせ、前チャイルドシート・子供のせBE-ELAD033 マットシャインネイビー今年の1月中旬に購入し2ヶ月も乗っていません。車を購入した為、出品致します。自転車前部にもチャイルドシートをオプションでつけています、全部で18万円で購入しました。２人乗せ出来ますし、楽楽　運転出来ると思います。ほぼ新品の状態ですのでお早めにお買い求め下さい。

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

【超ポイント祭?期間限定】 tamuraさん専用 自転車本体

1分钟前

【超ポイント祭?期間限定】 tamuraさん専用 自転車本体

¥120,000 ¥55,200

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 自転車
    3. 自転車本体
    4. tamuraさん専用
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5e8b83

 1484

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

5e8b83
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