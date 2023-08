カラー...ピンク

カラー...ピンク袖丈...長袖柄・デザイン...無地タイプ...ジップアップポケット...あり季節感...春, 夏, 秋, 冬とにかく可愛いです。ピンクとはいえ、落ち着いた色なので着やすいと思います。完売品でもう手に入らない商品です。タグ付き新品未使用。出品取り下げるかまだ思案中です。自宅で素人保存であること、中古品であること、ご了承下さい。神経質な方は、おやめ下さい。クレーム、返品は、ご容赦下さい。匿名発送となります。トゥービーシックりぼんパーカーローズティアラ

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ローズティアラ 商品の状態 新品、未使用

