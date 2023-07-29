今年の新作から定番まで！ Paul Smith 20aw ローエッジ ダブルブレスト チェスターコート L チェスターコート

生地がしっかりしております。

PUBLIC TOKYO メルトンフーデットコート グリーン サイズ3

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made in ITALY、100%カシミヤ、ロングコート

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サイズ L

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着丈 116cm

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肩幅 46.5cm

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イタリア生地メーカーであるLyria社製の生地を使用した、ダブルブレストチェスターコート。

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重厚なメルトン素材に比べソフトな仕立て、ナイロンをブレンドすることで型崩れしにくく、着用時の軽さも魅力的。

【美品】IROQUOIS ポリエステルスエード コート

ラペルに打ち込まれた存在感のあるステッチワークや、ローエッジに仕上げた袖裾など、オーセンティックな

80〜90's 黒タグ後期 vintage Eddie Bauer 肉厚ガウン

アイテムをモダンにアレンジしたこだわりのアイテムです。

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お値下げ希望の方は希望価格提示の上 コメント宜しくお願い致します。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

生地がしっかりしております。所々切りっぱなしのデザインになっているのと、白のステッチでラインがとても綺麗に見えます。また、ボタンを閉めるとウエストが絞まって見えるので、これまた更にラインが綺麗に見えます。サイズ L着丈 116cm肩幅 46.5cm袖丈 65cm胸幅 52cmイタリア生地メーカーであるLyria社製の生地を使用した、ダブルブレストチェスターコート。比翼仕立てのローエッジ仕様が印象的なアイテム。重厚なメルトン素材に比べソフトな仕立て、ナイロンをブレンドすることで型崩れしにくく、着用時の軽さも魅力的。ラペルに打ち込まれた存在感のあるステッチワークや、ローエッジに仕上げた袖裾など、オーセンティックなアイテムをモダンにアレンジしたこだわりのアイテムです。お値下げ希望の方は希望価格提示の上 コメント宜しくお願い致します。質問等お待ちしております。ポールスミス yohjiyamamoto Y-3 dressundressed john lawrence sullivan/dior/armani/3.1 philiplim/alexander wang/saint laurent/givenchy/kenzo/carven lanvin dries van noten raf simons martin margiera/issey miyake/paul smith/kolor/rick owens/acne studios/jil sander/prada/vivienne westwood/marc jacobs/disel/burberry/opening ceremony/hyke/ LITTLEBIG MARNI supreme/ohta/sasquatchfabrix/ethosens/ffixxed/banal chic bizzare/unused/the sakaki/n.hoolywood/yaeca/uru/bukht/my beautiful landlet/mr.gentleman/facetasm/sun sea/visvim/beautiful people/digawel/ganryu/c.e/trove/crepuscule/phingerin/discoverd

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