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激安の オン　on Cloud5 スニーカー

商品の説明

オンのスニーカー　Cloud5になります。
NIKE エアフォース1 MID'07 LX ハロウィン
試し履き一回のみ1分以内で道などでの歩行はありません。
ヴェイパーフライネクスト%2 28.0cm
横幅が思った以上にタイトな為に当方の足には合わず、出品となります。
adidas YeezyBoost350 Pirate Black 新品
※横幅タイトな事をご確認下さい
アトランティックスターズ　新品

ニューバランス 990V3 M990 GJ3 25.5cm US7.5
カラー···ブラック
adidas TOBACCO
スニーカー型···ローカット
新品、未使用converse ジャックパーセル　エナメル
履き口···紐
NIKE DUNK LOW SP アンディーフィーテッド
柄・デザイン···無地
希少サイズ 即発送 23SS Supreme Nike Air Bakin

AIR FORCE 1 BE TRUE SALE処分品
以上ご確認の上NC、NRでお願い致します。
【チャン様専用】Nike sacai LDV Waffle

AIR JORDAN 1 MID SE エアージョーダン26.0 MDV9565
♯on
NIKE AIR JORDAN1 HIGH “BRED”
♯オン
NIKE AIR RIFT BR 25cm 新品
♯Cloud5
スラムジャム×ナイキ　エアフォース1 ロー　ブラック
♯メンズシューズ
Prada プラダ革靴ダービーkiko kostadinov着用
♯運動靴

ONITSUKA TIGER★MEXICO 66

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドオン
商品の状態新品、未使用

新品未使用 28cm BEAMS PLUS VANS SSZ ERA

27.5cm ナイキ ジョーダン ニュー レトロ 1 ロー JORDAN シカゴ

NIKE エアマックス97 ニンテンドウ64

NIKE エアフォースワン AIR1 蛍光ピンク

コンバース　チャックテイラー　70 ハイカット　グリーン
オンのスニーカー　Cloud5になります。試し履き一回のみ1分以内で道などでの歩行はありません。横幅が思った以上にタイトな為に当方の足には合わず、出品となります。※横幅タイトな事をご確認下さいカラー···ブラックスニーカー型···ローカット履き口···紐柄・デザイン···無地以上ご確認の上NC、NRでお願い致します。♯on♯オン♯Cloud5♯メンズシューズ♯運動靴

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドオン
商品の状態新品、未使用

激安の オン　on Cloud5 スニーカー

48分钟前

激安の オン　on Cloud5 スニーカー

¥12,500 ¥10,625

(税込) 送料込み
11
16
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    3. スニーカー
    4. オン　on Cloud5
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

bcfa6

 416

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

bcfa6
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