【極美品】LEONARD レオナール カットソー 花柄 キャンディ 黒 白

【極美品】LEONARD レオナール カットソー 花柄 キャンディ 黒 白

----------------------------------------------------------

▸Brand◂

LEONARD レオナール

▸Detail◂

素敵なデザインのアイテムです。

▸Color◂

黒 ブラック 白 ホワイト

▸Size◂

サイズ44

着丈58 身幅55 肩幅42 袖丈17

▸Condition◂

→【A】

ボタンにスレあり。

S未使用品など

A美品(使用感の少ないアイテム)

B良品(使用感はあるが、汚れは少ないアイテム)

C汚れはあるがまだまだ使えるアイテム

D目立つ汚れや破れ有。

▸Caution◂

1.衣類の場合、汚れを取るなどの目的がない場合には、「仕入れ後の洗濯をしておりません。」臭いなどは購入後に洗濯するなどしてご対応をお願いします。

2.可能な限り、早めの発送を心がけておりますので、催促しても発送は早まりません。あらかじめご了承ください。

3.当たり前ですが、全品正規品です。安心してご購入ください。

万が一不備があった場合も全品返品可能です。

※全品返品可能ですが、お客様都合の場合送料ご負担いただきます。

例)実寸サイズを確認しておらず、サイズ感が違った。

▸Tags◂

vintage ヴィンテージ スポーツMIX デカロゴ ビッグシルエット ビッグロゴ 古着MIX レトロ 80s 90s ゆるダボ USA カラフル マルチカラー 奇抜 オシャレ 長袖 Tシャツ ストリート パーカー 韓流 スウェット ナイロンジャケット ブルゾン スイングトップ マウンテンパーカー ノルディック ヨーロピアン デザインニット 3Dニット 立体

TE1-264-478

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド レオナール 商品の状態 未使用に近い

