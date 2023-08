【時間指定不可】 Supreme Layered シュプリーム Tシャツ　　サイズM Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

supremeのTシャツです。ブラウンとパープルの色合わせがとても可愛く、お洒落です。

昨年の春先に購入しましたが、あまり着る機会が無かったため、この度出品しました。状態につきましては、新品購入後、1〜2回短時間使用後洗濯しました。汚れヨレ等なくかなり状態良いです。

サイズは、M表記ですが普段Lサイズを着る方でも着れる大きさだと思います。

カラー···ブラウン

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

#supreme

#シュプリーム

#シュプ

#Tシャツ

#ブラウン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

