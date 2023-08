【SEAL限定商品】 ポチタ様専用になりますm(_ _)m スニーカー

▪商品の説明

[商品のサイズ]

25cm

[商品名]

NIKE

モアアップテンポ

[商品の色]

ベージュ系

[商品の状態]

数回使用

※中古品の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。

※状態は画像にて確認をお願い致します。

※トラブル防止の為、気になる点がございましたらコメント欄より質問をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

