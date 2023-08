■商品概要

ヴィンテージのスタージスのバイクTシャツです。

スカルバイカーのプリント、またチョッパーのプリントの両面ともが主役級のかっこよさで、贅沢な1着かと思います。

ここまでツラの良いバイクTはハーレーでもなかなか探すのは難しい、かつハーレーなら非常に高額になるのではないでしょうか。

ところどころにピンホール、また、全体的に生地が薄くなっておりますが、雰囲気は抜群に良いです。

■ブランド

sturgis

スタージス

■カラー

ブラック

スミクロ

■詳細サイズ

表記:-

肩幅:51cm(肩から肩までの直線長さ)

身幅:56cm(脇下から脇下までの直線長さ)

着丈:63cm(襟の背中側付け根から裾までの直線長さ)

袖丈:17cm(肩から袖口までの直線長さ)

■ディテール

袖シングルステッチ

---------------------------------------------

バンドTシャツ

ヴィンテージTシャツ

ビンテージTシャツ

ムービーTシャツ

映画Tシャツ

企業Tシャツ

90s

80s

90年代

80年代

needles

ビンテージ

ヴィンテージ

old park

ハーレーダビッドソン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

