ご覧頂きありがとうございます(o^∀^o)

WIND AND SEA ネイビー Tシャツ パンツ M セットアップ可能



------------------------------

● ブランド

GUCCI

19SS BTS ジミン着用

● サイズ表記

M

● 平置き計測(cm)

肩幅:52

身幅:54

着丈:79

袖丈:24

※画像内にサイズ表記がないものは

こちら参考にして下さい。

※サイズ違いによる返品・交換は

致しかねますのでご確認下さい。

● カラー

ホワイト

● 素材

画像のタグでご確認ください。

● 状態

こちらの商品状態は【 A 】です。

【SS】タグ付き新品

【S】極美品 全く使用感なし

【A】全体的な使用感もなく目立つ傷や汚れなし

【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし

【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり

【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、

風合い有り、ヴィンテージ

------------------------------

☆☆☆即購入大歓迎です!!☆☆☆

●割引(セール併用不可)

フォロー割⇒200円OFF

おまとめ割⇒2点目500円OFF

※お値下げ相談の際は

具体的な金額をご提示ください。

※具体的な金額提示がない際は

フォロー割のみご案内致します。

※ 発送方法を変更する場合がございます。

匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)

※購入場所

古物ブランド市場

------------------------------

他にもトップス パンツ スポーツウェア

コート ジャケットスーツなど

様々なお洋服を扱っております。

メンズ一覧

↓

#Ts_Mens_clothes

#メルカリ #メンズ古着

R3-6

ご覧頂きありがとうございます(o^∀^o)------------------------------● ブランドGUCCI19SS BTS ジミン着用● サイズ表記M● 平置き計測(cm)肩幅:52身幅:54着丈:79袖丈:24※画像内にサイズ表記がないものはこちら参考にして下さい。※サイズ違いによる返品・交換は致しかねますのでご確認下さい。● カラーホワイト● 素材画像のタグでご確認ください。● 状態こちらの商品状態は【 A 】です。【SS】タグ付き新品【S】極美品 全く使用感なし【A】全体的な使用感もなく目立つ傷や汚れなし【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、 風合い有り、ヴィンテージ------------------------------☆☆☆即購入大歓迎です!!☆☆☆●割引(セール併用不可)フォロー割⇒200円OFFおまとめ割⇒2点目500円OFF※お値下げ相談の際は具体的な金額をご提示ください。※具体的な金額提示がない際はフォロー割のみご案内致します。※ 発送方法を変更する場合がございます。匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)※購入場所古物ブランド市場------------------------------他にもトップス パンツ スポーツウェアコート ジャケットスーツなど様々なお洋服を扱っております。メンズ一覧↓#Ts_Mens_clothes#メルカリ #メンズ古着R3-6

