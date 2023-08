こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。

【レア】AIR FORCE1 LOW "Green and White"

基本的にユーズド品なりますので、何か不明な点があればドシドシご質問下さい。

Nike Dunk High Retro PRM



Terummy様専用



Salomon XT6 Rush 25cm

☆型番、商品名

CONVERSE ALL STAR 100 TREKWAVE OX新品27cm

アレキサンダーマックイーン

NIKE AIR MAX 90 26cm

オーバーサイズドスニーカー ホワイト

エアジョーダン1 ホワイトセメント26.0㎝

553680WHGP59061

Nike SB Dunk High "Money Cat"



スパイダーマン✖️エアジョーダン1

現行価格 ¥ 81,400(税込)

【美品】ナイキ エアジョーダン6 レトロ ブルズ 2010



Air Jordan 11 low cement grey



新品エアフォース1 プレミアム花柄パール サテン着物シルキーフローラル花30cm

☆サイズ

アンダーアーマー カリー9 curry9 SESAMI STREET 28cm

表記 40

【送料込】Nike エア ヴェイパーマックス 2019 28cm

約26cm

adidas YEEZY Boost 350 V2 "Slate White"



新品 ナイキ DV3054-001 DUNK LOW LX スニーカー

※多少の誤差はご容赦ください。

NEW BALANCE 2002R NAVY



スーパースター レースレス super star laceless



Reebok SHAQ NOSIS

☆付属品

新品未使用ニューバランス M920GNS スニーカー 26.5cm グレー

箱

ナイキNIKEエアフライト1 ペニーハーダウェイ着用モデル復刻26.5



YeezyBoost700 Wave Runner Solid Grey



New Balance ニューバランス 2002rdd プロテクションパック

☆商品状態ランク

NIKE AIR MAX 1 PRM ナイキ エアマックス1 デニム

8/10(10段階評価)

VANS×Pizza of Death SK8-Hi 28.5cm



New balance M991NV 27cm ニューバランス 新品未使用



NIKE ナイキ dunk ダンク アンロックド

☆状態

デッドストック RALEIGH ハイカットスニーカー

あまり使用感の見られない、大変状態の良い綺麗なお品です。

NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG CO.JP



US11.5 29cm リックオウエンス x コンバース ダークシャドウ



M1906DD プロテクションパック 27.5cm

☆その他

aj1 サテンレッド



アディダス オリジナルス フォーラム 84 ハイ "レイカーズ"26.0cm



即完売☆new balance & Levi's 新品未使用 (27.5)

☆購入先の詳細

エアフォース1 アンディフィーテッド

東京都公安認可の正規ブランド品販売店より購入しております。

USA製M996LRC限定グリーンxホワイト2トーン緑x白アメリカ製30cm新品



NIKE off-white ダンク No.48



NIKE DUNKHI ブルース・リー

☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。

new balance M996 CHG 27.5cm

取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。

NIKE AIR MAX INFINITY2 インフィニティー2 ブラック



範馬様専用



【中古品】sacai × NIKE LDV WAFFLE "BLACK"



Nike Air Jordan1 Low OG Black Cement

管理用番号

【新品未使用】new balance 27.5cm ニューバランス

00040837

BALENCIAGA HD MULE スニーカー ブラック

227488

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アレキサンダーマックイーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。基本的にユーズド品なりますので、何か不明な点があればドシドシご質問下さい。☆型番、商品名アレキサンダーマックイーンオーバーサイズドスニーカー ホワイト 553680WHGP59061現行価格 ¥ 81,400(税込)☆サイズ 表記 40約26cm※多少の誤差はご容赦ください。☆付属品箱☆商品状態ランク8/10(10段階評価) ☆状態あまり使用感の見られない、大変状態の良い綺麗なお品です。☆その他☆購入先の詳細東京都公安認可の正規ブランド品販売店より購入しております。☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。管理用番号00040837227488

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アレキサンダーマックイーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Nike Air Jordan 1 LOW SE Tokyo 96ローマ様専用 Daiki Tsuneta × atmos × Superstarナイキエアジョーダン ラッキーグリーン 23cmadidas samba classic アディダス サンバシュプリーム×ナイキ エアフォース1 ロー ホワイトアシックス 安全靴 限定 ウィンジョブ CP306 BOA MAGMA 27.5Nike Air Jordan1ナイキ エアジョーダン1ブラックセメント29cm☆三井寿着用モデル ほぼ新品 SLAMDUNK JAPAN L 28.5A BATHING APE ADIDAS ORIGINALS SUPERSTARNike Air Jordan 1 High OG Pollen