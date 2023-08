アトリエボズ ATELIER BOZ パンツスカート になります。

コスプレなどにも活躍する商品です。

【商品状態】

※4枚目以降画像に傷や汚れを掲載してますが、まだまだ着用していただけます♪

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋、冬

atelier boz

ATELIER BOZ

ATELIER PIERROT

シェグリット

ゴスロリ

ロリータ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アトリエボズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

