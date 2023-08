肌触りがいい sacai×undercover コラボ　Tシャツ リンゴ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

sacai×undercover Tシャツ

サカイ×アンダーカバー

【カラー】

カラー:ブラック

【サイズ】

SIZE:2

着丈:約68cm 身幅:約55cm 肩幅:約47cm

袖丈:約23cm

【状態】

数回着用。シミ等なし、襟首等の伸びもないと思います。

中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

【素材】

コットン100%

【詳細】

2017年10月20日に開催されたsacaiとundercoverの合同ショーの記念として作られたTシャツです。

kolor カラー

martinmargiela マルタンマルジェラ

marni マルニ

acnestudio アクネストュディオ

maisonkitsune メゾンキツネ

ami アミアレクサンドルマトゥッシ

BALENCIAGA バレンシアガ

DRIES VAN NOTEN ドリスバンノッテン

comme des garcons コムデギャルソン

junya watanabe ジュンヤワタナベ

ganryu ガンリュウ

raf simons ラフシモンズ

ジョンローレンスサリバン

doublet ダブレット

ダイエットブッチャースリムスキン

yoshio kubo ヨシオクボ

discovered ディスカバード

mr.gentleman ミスタージェントルマン

isseymiyake イッセイミヤケ

christian dada クリスチャンダダ

TOGA トーガ

URU ウル

YAECA ヤエカ

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

barneys new york バーニーズニューヨーク

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

sacai×undercover Tシャツサカイ×アンダーカバー【カラー】カラー:ブラック【サイズ】SIZE:2着丈:約68cm 身幅:約55cm 肩幅:約47cm 袖丈:約23cm 【状態】数回着用。シミ等なし、襟首等の伸びもないと思います。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。【素材】 コットン100%【詳細】2017年10月20日に開催されたsacaiとundercoverの合同ショーの記念として作られたTシャツです。kolor カラー martinmargiela マルタンマルジェラ marni マルニ acnestudio アクネストュディオ maisonkitsune メゾンキツネ ami アミアレクサンドルマトゥッシ BALENCIAGA バレンシアガ DRIES VAN NOTEN ドリスバンノッテン comme des garcons コムデギャルソン junya watanabe ジュンヤワタナベ ganryu ガンリュウ raf simons ラフシモンズ ジョンローレンスサリバン doublet ダブレット ダイエットブッチャースリムスキン yoshio kubo ヨシオクボ discovered ディスカバード mr.gentleman ミスタージェントルマン isseymiyake イッセイミヤケ christian dada クリスチャンダダ TOGA トーガ URU ウル YAECA ヤエカ UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ barneys new york バーニーズニューヨーク

