2022新入荷 追悼　激レア　アントニオ猪木ファイナルカウントダウン2nd Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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アントニオ猪木ファイナルカウントダウン2nd 1994年9月23日に横浜アリーナで行われた対ルスカ戦の記念Tシャツです。

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今は亡き、アントニオ猪木さんの引退記念Tシャツです。超激レア品です。

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

新品・未着用ですが、一度洗濯しております。アントニオ猪木ファイナルカウントダウン2nd 1994年9月23日に横浜アリーナで行われた対ルスカ戦の記念Tシャツです。大切に保管しておりました。今は亡き、アントニオ猪木さんの引退記念Tシャツです。超激レア品です。ほぼ、新品同様です。よろしくお願いします。#アントニオ猪木#引退記念#Tシャツ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

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