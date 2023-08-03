【数量は多】 エルメス HERMES シルキーポップ シルク トートバッグ　エコバッグ ハンドバッグ

[商品名]HERMES エルメス トートバッグ シルキーポップ マイバッグ エコバッグ 折りたたみバッグ スカーフ柄 シルク レザーブラウン レディース【ほぼ未使用】

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[サイズ]

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[付属品]

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[コメント]

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10年以上前にParisのエルメスで購入。

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使用しようと旅に2度ほど持って出ましたが、使用する機会なく保管状態でしたので、気に入っておりますが、思い切って出品いたします。

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エルメスらしいオレンジで飽きのこない柄です。

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バッグとしては未使用ですので、綺麗ですが、持ち運びましたので神経質な方はご遠慮ください。

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人気モデル/シリーズ...HERMES

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素材...牛革(本革) シルク

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種類...ハンドバッグ

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特徴...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 未使用に近い

[商品名]HERMES エルメス トートバッグ シルキーポップ マイバッグ エコバッグ 折りたたみバッグ スカーフ柄 シルク レザーブラウン レディース【ほぼ未使用】[素材]シルクレザー[サイズ]横 ：約25cm縦 ：約33cmマチ：約12cm収納時横 ：約13.5cm 縦 ：約12.5cmマチ：約1.5cm [持ち手]長さ：約47.5cm幅 ：約2.5cm調節：不可[収納] A4サイズ 入ります。[付属品]なし（写真の箱はございません）[コメント]10年以上前にParisのエルメスで購入。使用しようと旅に2度ほど持って出ましたが、使用する機会なく保管状態でしたので、気に入っておりますが、思い切って出品いたします。エルメスらしいオレンジで飽きのこない柄です。バッグとしては未使用ですので、綺麗ですが、持ち運びましたので神経質な方はご遠慮ください。カラー...オレンジ人気モデル/シリーズ...HERMES 素材...牛革(本革) シルク種類...ハンドバッグ特徴...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 未使用に近い

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