【数量は多】 エルメス HERMES シルキーポップ シルク トートバッグ　エコバッグ ハンドバッグ

[商品名]HERMES エルメス トートバッグ シルキーポップ マイバッグ エコバッグ 折りたたみバッグ スカーフ柄 シルク レザーブラウン レディース【ほぼ未使用】
ジャンポールゴルチエ ミニボストン バッグ ハンドバッグ
A VACATION /CARAMEL MESHモスグリーン
BTさま
[素材]
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シルク
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レザー
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[サイズ]
Think Bee! 蛇柄 ハンドバッグ
横 ：約25cm
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縦 ：約33cm
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[持ち手]
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長さ：約47.5cm
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幅 ：約2.5cm
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調節：不可
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[収納]
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A4サイズ 入ります。
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[付属品]
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なし（写真の箱はございません）
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[コメント]
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10年以上前にParisのエルメスで購入。
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使用しようと旅に2度ほど持って出ましたが、使用する機会なく保管状態でしたので、気に入っておりますが、思い切って出品いたします。
ルイ ヴィトン サテン ブラック リトルアルマ
エルメスらしいオレンジで飽きのこない柄です。
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バッグとしては未使用ですので、綺麗ですが、持ち運びましたので神経質な方はご遠慮ください。
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カラー...オレンジ
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人気モデル/シリーズ...HERMES
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素材...牛革(本革) シルク
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種類...ハンドバッグ
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特徴...A4サイズ収納可
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[商品名]HERMES エルメス トートバッグ シルキーポップ マイバッグ エコバッグ 折りたたみバッグ スカーフ柄 シルク レザーブラウン レディース【ほぼ未使用】[素材]シルクレザー[サイズ]横 ：約25cm縦 ：約33cmマチ：約12cm収納時横 ：約13.5cm 縦 ：約12.5cmマチ：約1.5cm [持ち手]長さ：約47.5cm幅 ：約2.5cm調節：不可[収納] A4サイズ 入ります。[付属品]なし（写真の箱はございません）[コメント]10年以上前にParisのエルメスで購入。使用しようと旅に2度ほど持って出ましたが、使用する機会なく保管状態でしたので、気に入っておりますが、思い切って出品いたします。エルメスらしいオレンジで飽きのこない柄です。バッグとしては未使用ですので、綺麗ですが、持ち運びましたので神経質な方はご遠慮ください。カラー...オレンジ人気モデル/シリーズ...HERMES 素材...牛革(本革) シルク種類...ハンドバッグ特徴...A4サイズ収納可