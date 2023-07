最新のデザイン スペッチオ◎プリーツ ロングワンピース(L)半袖 花柄総柄 クルーネックフレア ロングワンピース

ご覧頂きありがとうございます^_^

BEARDSLEY★ハトメ金具付きテントワンピース リネン

Green Catsです。

プロフィールご一読 お願い致します⭐

No.5473

ジムフレックス

●ブランド:SPECCHIO スペッチオ

●カラー:黒 白 グレー ブラック ホワイト

※色の映りは多少異なることがございます。

●サイズ:40(L)

※ご購入前に必ず以下の平置き採寸をご確認ください。

・身幅/43㌢

・着丈/115㌢

・肩幅/42㌢

・袖丈/16㌢

●商品について:

プリーツ使いに定評ある国内ブランドです。

こちらは人気の総プリーツのデザイン性の高い素敵なお品です。

使用感が殆どない極美品となります。

スカート部分にはペチコートが付いております。

どうぞ宜しくお願いします。

#GreenCatsプロフ必読

#GreenCatsワンピースの部屋

↑他にも出品しています。

春夏秋冬 使用しなくなった服を出品しています。

掘出し物、大特価、安値商品もございます。

一点限り 送料無料 即購入OKです❗️

宜しくお願いします(^^)❤

◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

また画像の小物などはつきません。

◆落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)

◆古着につきましては使用感があります。

商品の確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。

特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

◆キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

