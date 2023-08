バラクータG9 classic fit with BEAMS +

最終お値下げ致します。

数年前に購入後、気に入って何回か着ていましたがここ何年か着る機会がなくなってしまったので出品致します。

大事にしていたので非常に状態が良いです。

当時のタグも取ってありましたので写真参考にして下さい。

裏地が赤より主張が強くなく良いと思います。

一生物だと思いますのでこの機会に是非ご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バラクータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

