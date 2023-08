古着物、帯地をチクチク縫い合わせて遊んで!楽しんで!おります!

クロコダイル 長財布 財布 美品 男女兼用

古着物をリメイクしたつぎはぎラグランコートになりました!

ハンドメイド 着物リメイク 大島紬&綿つぎはぎリバーシブルラグランコート

大島紬面と綿面の双方を楽しめるリバーシブルタイプのラグランコートに仕立てました〜

ふんぞう衣、今で言う「SDGs」に習い、幾つもの大島紬や綿生地のハギレを生かしたいと思い、ハギレをつぎはぎした生地つくりから取り掛かりました〜

大好きな大島紬と綿で遊んでみたい〜と考え、一品二役のリバーシブルのコートになりました♪

襟でもしっかり遊べる仕様になっております

取り外し可能なパーカーでも、パーカーを外した状態でのスタンドカラーでも〜

ハンドメイド 着物リメイク 大島紬&綿つぎはぎリバーシブルラグランコート

その日の気分次第で楽しめる一品です♪

前開きのボタンなし

両サイド外ポケット付(双面)

裏地なしですが、しっかりとしたつくりになっています

男女兼用ラグランコートで、袖や肩がゆったりしていて、ラクに着れるのが魅力です!

見ても着ても楽しめちゃう

ハンドメイド 着物リメイク 大島紬&綿つぎはぎリバーシブルラグランコート

一点もの

本体サイズ

着丈 約96.5センチ

身幅 約60センチ

裄丈 約87センチ

袖幅 約15センチ

裾幅 約73.5センチ

ハンドメイド 着物リメイク 大島紬&綿つぎはぎリバーシブルラグランコート



※ハンドメイドの為、規格品ではございません

※採寸の誤差はご容赦くださいませ

コートとしては新品ですが、古着物を使用しております

出来る限り、傷等取り除いておりますが、経年劣化による傷やシミ、擦れ、匂い、穴等ある場合がございます

また、写真撮影上、色合いが多少異なる場合もございます

あくまでも中古品、素人検品ですので、ご了承ください

ハンドメイド 着物リメイク 大島紬&綿つぎはぎリバーシブルラグランコート



素人のハンドメイド品故、形やミシン目のゆがみ、ヨレ等あると思います

既製品ではございません

予めご了承ください

商品の返品はご遠慮願います

リメイク元 着物

ハンドメイド 着物リメイク 大島紬&綿つぎはぎリバーシブルラグランコート



発送の際には、商品をコンパクトに畳んで簡易梱包致します

畳みシワ等気になさる方はご遠慮下さいませ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

