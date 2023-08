SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキットSDカード付

すぐに動画撮影やVlogを撮ることができるフルセットです^^

SONY VLOGCAM ZV-1G シューティンググリップキット

2022年9月に購入しました

防湿庫にて保管。購入してすぐに液晶保護フィルムを貼り付けしておりました

購入後4、5回程度しか使用しておりません

今後も利用の予定がないためお使いいただける方にお譲りしたいと思います

【内容物】 写真に写っているもの全て

・ZV-1本体 (動作問題なし)

・ファーマイク

・シューティンググリップ(電池入り)

・バッテリーNP-BX1×2(純正バッテリー)

・XBERSTAR L型ンドグリップ (定価3100円)

・Ulanzi WL-1 ZV-1 広角レンズ(定価5775円)

・カメラ液晶保護フィルム(貼った状態です)

・128GB SDカード

・商品箱

・取扱説明書

・SONY VLOGCAM ZV-1/1G 基本&応用 撮影ガイド(定価1738円)

本体はスレも肉眼では見つけられないぐらいキレイな状態だと思います

※Ulanzi WL-1 ZV-1について

SonyZV1を18mm広角レンズやマクロレンズに変更できるアドオンレンズです

youtubeでこの商品を知り購入しましたが、1度使っただけです

レンズの両面テープの替えはありません

#ソニー

#Vlog

#カメラ

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

