1/31 月末につき値下げしました。

60,000円→58,500円

ご覧いただきありがとうございます。

AIR JORDAN1 のブリーフケース付きとなります。

正規品新品未使用です。

サイズは27.0cm US 9になります。

モデル番号:DA0382 029

エビデンス:個人情報を切り取ったInvoice

お探しになられていた方やコレクターの方、よろしくお願い致します。

日本限定で2020足限定特製ジュラルミンケース付属モデルで、通常モデルのものとは異なり価値の高い逸品です。

一次流通が終わりこれから二次流通の時期を迎え希少性が高まっていくものと期待しています。

コレクション整理のため出品しています。

お取引後の返品は、すり替え防止のためお断りさせて頂きます。

ご不明点などはコメント欄よりお願い致します。

出来るだけスピーディーに対応致します。

#nike

#jordan1

#2020

#シリアルナンバー

#SNKRS

#offwhite

#travis scott

#co.jp

#Tokyo

宜しくお願い致します。

カラー···シルバー

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···本革

柄・デザイン···その他

バレンタイン

プレゼント

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

