割引クーポン smiths スタジャン　80 AMERICAN x スタジャン vintage スタジャン

☑詳細USA製80'sのスタジャンです。バックとフロントの刺繍のアクセントが雰囲気抜群ですオーバーサイズ、ビッグシルエットがトレンドの今、男女問わずユニセックスにご着用いただけるアイテムです。☑サイズL身幅62着丈66肩幅ラグラン☑状態特筆すべき点なく美品です。◯ユーズド、ヴィンテージ問わず古着は表記サイズではなく実寸でサイズを判断するのが一般的です。実寸を記載しておりますのでそちらをご確認下さい。◯普段古着慣れしている方、古着好きな方の購入をおすすめ致します。

