* 川久保玲氏が率いる"COMME des GARCONS"から誕生した、渡辺淳弥氏が手掛けるメンズライン"JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN"とSupremeのコラボアイテム!!

* コットンブレンドツイル素材のボディに、フロントにはダイバーのフォトプリントが入った5パネルキャップ。

* フォトプリントに重なって入った、両ブランドロゴのプリントがポイント!!

* バックにはアーチ状にロゴ刺繍が入り、アジャスターはスナップバック仕様となります。

品番FW21H105 モデル名 Supreme/JUNYA WATANABE COMME des GARCONS MAN Nature 5-Panel Hat

素材/POLYESTER 65% COTTON 35%

カラー/ブラック

サイズ/フリー(アジャスターで調節可能)

サイズ 高さ10cm つば6.5cm

譲って頂いたのですが、一度も使用せず放置でした。

使ってくださる方へお譲りします。

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

