閲覧ありがとうございます。

inside out collection

以下サイズは平置きで測った実寸値です。

素人採寸であることをご承知おきくださいませ。

サイズ・・・W33L32

【パンツ】

ウエスト幅・・・40

ヒップ幅・・・57

股上・・・31

股下・・・80

※単位はcm

新品についているタグが全て揃っているわけではありません。

未使用のため、目立った汚れやキズはありませんが、素人保管であることをご理解の上ご購入ください。

即購入OKです。

ご購入の翌日、遅くても翌々日には発送致します!

よろしくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームス 商品の状態 未使用に近い

