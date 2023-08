コメントされる場合はまずプロフをお読みください。

NIKE AIR FORCE 1'07LV8



新品未使用 ニューバランス MR530TA 23.5cm

BAPE X VANS ABC CAMO OLD SKOOL

【NIKE】W AIR JORDAN 1 LV8D 新品未使用



【新品未使用】スターバックス オニツカタイガー コラボ スニーカー

ささいな状態異常など見逃し、経年劣化などがある場合がございますので神経質な方や中古慣れしてない方はご遠慮くださいませ。

Nike GS Air Jordan 1 Low "Team Orange"

ご覧いただく環境により、若干現物と見た目が異なる場合がございます。

【新品未使用】コンバース キャンバス オールスター J OX



【新品28cm】Nike WMNS Dunk Low Medium Olive

未使用品

カエル様専用



ポールスミス コンバース コラボスニーカー

購入時期、使用期間 不明

JIMMY CHOOレディーススニーカー



AS 100 TREKWAVE MN HI BLACK 634812-0001

タグなし

Rick Owens adidas RUNNER 23.5

箱なし

NEW BALANCE 996 ニューバランス



AIRFORCE1 LXX エアフォース1 セリーナウィリアムズ 白金

撮影に使われている道具は付きません。

ダンクロー(ハロウィン)07年製



MANAシアースニーカー

〇梱包について

アディダス サンバ samba No.172

緩衝材をまず靴の中に入れます。そして靴底同士を合わせる形の状態でプチプチを巻きます(モノによっては二重)。それを袋に入れて発送します。これが基本形ですが、靴によっては変わる場合もあります。

juntan4様専用



週末値下げ‼︎Reebok☆新品限定品ポンプヒューリーFURY PM

tiltir20230125_

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

コメントされる場合はまずプロフをお読みください。BAPE X VANS ABC CAMO OLD SKOOLささいな状態異常など見逃し、経年劣化などがある場合がございますので神経質な方や中古慣れしてない方はご遠慮くださいませ。ご覧いただく環境により、若干現物と見た目が異なる場合がございます。未使用品購入時期、使用期間 不明タグなし箱なし 撮影に使われている道具は付きません。〇梱包について緩衝材をまず靴の中に入れます。そして靴底同士を合わせる形の状態でプチプチを巻きます(モノによっては二重)。それを袋に入れて発送します。これが基本形ですが、靴によっては変わる場合もあります。tiltir20230125_

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

NIKE エアフォース1 セージローREPRODUCTION OF FOUND ジャーマン ミリタリー トレーナー極美品!! オン on クラウド テリー新品未使用 コンバース チャックテイラー CT70 ホワイト 24.0プラダ レディースソックススニーカー サイズ37adidas by HYKE AH-001 ultraboostハイク 24.5新品!軽量防水!KEEN スニーカーブソラソフトレザーミッドカットサイドゴアスニーカーnew balance 530SH 24.5cm