B PANAMA HAT パナマハット THE H.W. DOG&CO.参考定価 ¥38,50022ss展開のものです。カラーはBEIGE(ベージュ)サイズは36(約58cm)となります。こちらのカラーは全サイズ完売しております。お探しだった方は是非。ロークラウン、ミディアムブリムでこれぞ王道パナマハットといえるシンプルでオーセンティックなデザイン。サマーハットに挑戦した事がない方や、シンプルなハットがお好き方にオススメのサマーハットです。"B PANAMA HAT"は中折れのロークラウンに、ミディアムブリムで王道かつハットに抵抗がある方や被り慣れていない方でも挑戦しやすい形です。スタイル問わず被って頂きやすく、男性だけでなく女性にもお使いいただきやすいです。最終画像にあるように購入時に届いた段ボールで発送するので型崩れの心配などは無いと思います。試着、短時間の着用のみです。新古品の認識で大丈夫です。一度人の手には渡っておりますので完璧を求められる方はご遠慮下さい。素材···麦わら・ストロー

