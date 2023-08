新品タグ付き

New Balance 2002R Protection Pack Black

ニューバランス 2002R プロテクションパック "ブラック"

カラー ブラック 黒 BLACK

サイズ 23.5cm

ワイズ D

付属品 外箱

抽選で当選しましたが、重複当選したため出品いたします。

24時間以内に発送可能です。

新品未使用、タグ付きです。

ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください。

以下引用。

生地の切れ端を組み合わせたような大胆なデザインが人気の「2002R」のニューカラーが登場した。ブラックメッシュをベースに、グレースウェードのオーバーレイが映える今作。ミッドソールに搭載された衝撃吸収性と反発性を持つ「N-ERGY(エナジー)」を表すロゴを赤でカラーリングすることでアクセントを加え、ファッション性と機能性を両立させたスタイリッシュな一足に仕上がった。

2010年にメイドインUSAモデルとして誕生した「2002」を、2020年にアジアメイドにて復刻させたモデルが「2002R」である。重厚感のあるアッパーや、経年劣化で摩耗したシューズからインスパイアされたというデザインは大きな話題を呼び、初登場時には即完売となった。また、ニューバランスらしい機能性の高さも持ち合わせており、今後も注目が集まる人気モデルだと言えるだろう。

《検索用》

ニューバランス NB ニューバラ New balance レディース ウィメンズ メンズ ユニセックス レディースサイズ レディースシューズ スニーカー ローカット グレー gray 2002 996 990 991 992 993 2002R 希少 レア 抽選 当選 SNKRS Atmos アトモス Uptown アップタウン fmn スニーカーズ 希少サイズ タグ タグ付き 箱 外箱 人気モデル 正規品 ブラック 黒 BLACK

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

