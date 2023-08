【送料無料】 特典 推しの子 A3クリアポスター付き イベント応募券付き 1巻 blu-ray アニメ

【早期予約特典】アニメ描き下ろしA3クリアポスター付き

新品未使用未開封品。

アニメイト連動購入特典のスタンプラリーシートも必要でしたらおまけとしてお付けします。(秋葉原or池袋のどちらか1枚)

段ボール梱包でメルカリ便の宅急便で発送。

TVアニメ『マブラヴ オルタネイティヴ』DVD10巻セット



【初回生産特典】

①キャラクターデザイン・平山寛菜描き下ろしデジパック

②スペシャルケース

③スペシャルブックレット

④特製リーフレット

【推しの子】Mother and Children入場者プレゼント:キャラクターデザイン・平山寛菜描き下ろしミニ色紙イラスト全4種を再録

⑤絵コンテ集

⑥イベントチケット優先販売申込券(昼の部)

開催日程:2023年11月26日(日)

会 場:幕張国際研修センターシンポジウムホール

出演者:高橋李依(アイ役)、大塚剛央(アクア役)、伊駒ゆりえ(ルビー役)、潘めぐみ(有馬かな役)、石見舞菜香(黒川あかね役)、大久保瑠美(MEMちょ役)、伊東健人(ゴロー役)

【毎回特典】

①映像特典:【OSHI NO KO】Behind the Scenes Ep1

②オーディオコメンタリー(第一話:高橋李依、伊東健人、伊駒ゆりえ、内山夕実)

③PV

6/27出品枠。7/4まで購入コメント不要で即購入歓迎。

値下げ交渉不可。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

