【同梱不可】 KITH THE MADISON II JACKET 18SS Lサイズ ナイロンジャケット

THE MADISON II JACKET

2018SSモデル

品番:KH1098

サイズ:L

サイズ詳細:

着丈約80cm(背中襟下から)

身幅約59cm(脇下から)

肩幅約53cm

袖丈約66cm(肩上から)

KITHのTHE MADISON II JACKETの2018年SSモデルです。

※このカラーブロックは2019SSモデルではありません。

着用しなくなったので出品します。

なかなか出回らない2018年SSの人気カラーのLサイズです。

UNCカラーやチャンピオンシップブルーカラーのスニーカーと合わせたりゲームロイヤルカラーのスニーカーと合わせるのもいいと思います。

1枚羽織る用に如何でしょうか?

当方タバコは吸いませんしペットも飼っておりません。

すり替え防止のため返品は受け付けておりません。

素人保管の中古品であることをご理解いただける方のみご購入ください。

他にも写真が必要な方は遠慮なくコメントください。

また『値下げは可能ですか?』の質問はお控えください。

記載価格が私の希望です。

また、それでも交渉する場合は【希望価格】を記載の上コメントお願いします。

こちらの希望より難しい場合はコメントを削除する場合がありますのでご理解下さい。

コメント及びご購入いただく場合はプロフィールの記載内容も確認いただくようお願いいたします。

※注意事項

・中古品の場合、コンディションの判断が人により異なります。ある程度ご理解ある方のみご検討下さい。

・新品であっても素人保管であることをご理解いただける方のみご購入ください。

・購入後、24時間以内に連絡が取れる方のみ入札宜しくお願い致します。

・入金確認次第、速やかに発送させていただきますが、仕事の都合上、即日発送出来ない場合もありますので、予めご了承下さい。

--------

#kith

#madison

#madisonjacket

#マデイソンジャケット

#キス

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

