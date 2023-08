【最安値】 HOWELL MARGARET リネン フレアワンピース 2WAY バックボタン ロングワンピース

必ずプロフィールを読みご理解いただけた方のみコメント、ご購入をお願いいたします!!!

マーガレットハウエル

バタンを前にして着用もできます♪

麻100

春夏

ハーフボタン

ロング

半袖

日本製

○状態

特に目立つダメージなどはありません。

○カラー

ネイビー系

○素材

写真の品質タグでご確認下さい

○サイズ:2

着丈:109

脇下身幅:51

肩幅:42

袖丈:25

ウエスト41

素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。

着画などに関してはあくまでイメージとなりますので実物でのご判断をお願いいたします。

端末や光量の違いなどで実際の色味と違いが出る場合があります。

色味について気になる方は購入前に必ずご確認ください。

交渉中でも即購入が優先されますのでご了承下さい!

この他にも多数出品しております

↓から一覧に飛べますので宜しければご覧下さい!!

#レモンソーダのワンピース

送料手数料込みですので大幅な値下げは出来ませんがいいね数や出品期間によってはお値下げ出来ますのでお気軽にコメントをお願い致します(^^)

発送方法に関しては匿名発送になります。

新品、中古問わず一度人の手に渡ったものなので細かなシワや使用感などが気になる方はご遠慮下さい。

検品はしていますが見逃す場合も有りますので神経質な方、古着にご理解のない方のご購入は絶対にお控えくださいm(_ _)m

26.30404D

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

