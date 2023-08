値引きする オールブラック！ALPHAアルファB-3ムートンフライトジャケット レザージャケット

他のモデルや在庫チェックはこちらより!

◎ブランド 【ALPHA(アルファ)】

◎アイテム 《B-3ムートンジャケット》

○定価 181,500円

○状態 使用期間3か月程度のUSED美品

老舗ミリタリーウェアブランド・ALPHAの、日本企画のフライトジャケットです。

モデルはミリタリーアイテムの中でも一番の人気を誇るB-3、しかもボディやボアともにオールブラックの超・激レアモデルです。

B-3の歴史は、アメリカ空軍戦略爆撃機パイロットの制服として配給されるとことから始まります。

雨や風が染み込まないよう、ムートンにコーティングを施し、防寒性と機能性を兼ね備えた最強のアウターとなり、着込むほどにコーティングがなじみ、USEDの味が出ます。

こちらは日本企画商品のため、ヴィンテージのようなアメリカンサイズのオーバーシルエットではなく、ジャストサイズに作られたラグジュアリーブランドのような大変美しいシルエットが特徴的です。

状態は、レザー素材特有の若干のスレやシワなどありますが、目立ったダメージのないUSED美品で、現行品のため、ボアの抜けもなくふんわり柔らかな状態で、これからも末長くお使いいただけます。

サイズはLと大変珍しい大きめサイズで、体格が大きな方はもちろんトレンドの肩落ちコーディネートで着ていただくのにもおすすめです。

定価より格安で出品させていただきますので、お探しの方は是非この機会にお買い求めください。

サイズL(40~42)

●着丈 約64cm

●肩幅 約47cm

●身幅 約54cm

●袖丈 約65cm

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アルファインダストリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

