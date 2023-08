カラー...ブラウン

着丈...ロング

素材...ボア

新品タグ付き¥22,000-

サイズ XOT 【 2XL 】

スナップボタン付き胸ポケット

両サイドにポケット

袖口ボタン

ドロップテールの裾

どちらも可愛くて決めきれず白と両方購入しましたが、どちらか1着は残したいので売れた時点で取り消しさせて頂きますのでご了承下さい。

新品ですが過度に神経質な方や完璧をお求めの方からの購入はご遠慮ください

簡易包装にて発送させて頂きますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

カラー...ブラウン着丈...ロング素材...ボアアディダス オリジナルス ロング コート シェルパ フリース ジャケット新品タグ付き¥22,000-サイズ XOT 【 2XL 】 スナップボタン付き胸ポケット両サイドにポケット袖口ボタンドロップテールの裾どちらも可愛くて決めきれず白と両方購入しましたが、どちらか1着は残したいので売れた時点で取り消しさせて頂きますのでご了承下さい。新品ですが過度に神経質な方や完璧をお求めの方からの購入はご遠慮ください簡易包装にて発送させて頂きますのでご了承ください。#アウトドア#ノースフェイス#パタゴニア#アークテリクス#カナダグース#ストーンアイランド#コロンビア#カリマー#モンベル#マムート#マーモット#グラミチ#ナンガ#L.L.Bean#ダウンジャケット#マウンテンパーカー#マウンテンジャケット#ニューエラ#リーバイス#AVIREX#アルファインダストリーズ#レッド・ウィング#UGG#アメリカンイーグル#ディーゼル#55DSL#G-STARRAW#アバクロ#アバクロンビー&フィッチ#ホリスター#BEAMS#SHIPS#ポールスミス#トミーヒルフィガー#ポロラルフローレン#ナノ・ユニバース#ユナイテッドアローズ#アーバンリサーチ#FRANKLIN&MARSHALL#WEGO#アルマーニ#アルマーニエクスチェンジ#エンポリオアルマーニ#ジョルジオアルマーニ#カルバン・クライン#CK#バーバリー#GAP#バナナリパブリック#ユニクロ#GU#ZARA#H&M#しまむら#アベイル#ワークマン#ナイキ#エアフォース1#アディダス#スタンスミス#プーマ#ニューバランス#コンバース#オニツカタイガー#アシックス#リーボック#UNDEFEATED #VANS#Supreme#STUSSY#VOLCOM#ROXY#OAKLEY#バートン#チャンピオン#ベンデイビス#X-LARGE#ディッキーズ#キスマーク#サロモン#ボア#フリース#モコモコ#コート#ロングコート#大きいサイズ#大きい#オーバーサイズ#プラスサイズ#ビックサイズ

