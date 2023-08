XXIOのメンズゴルフクラブ・右利き用のアイアンセットです。

AW、SWまで含んだ豪華8本セット!

MP700ではなく、純正の軽量スチールシャフトを装着!

「カーボンでは物足りない」

「XXIOをスチールシャフトで使いたい!」

という方におススメです(≧▽≦)

XXIOは日本人ゴルファーのために設計された、人気ナンバーワンのやさしいクラブです(≧▽≦)

#【リユースオンライン】ゴルフ

↑

他にもゴルフ商品出品中

◆商品情報

メーカー:ダンロップ

ブランド:XXIO(ゼクシオ)

モデル:XXIO7 SEVEN セブン

種類:アイアン

本数:8本

番手:5~9、P、A、S

シャフト:N.S.PRO920GH

フレックス:S

性別・利き腕:男性・右

◆状態

使用に伴う小傷やスレなどはありますが、競技に影響の出るようなダメージはありません。状態良好です。

状態は写真でご確認の上、気になる点はご質問ください(*^^*)

※※グリップ使用可能です。

※落ち切らない汚れ、錆が残る場合がございます。

◆その他

・値引き交渉ご遠慮下さい(>人<;)

・年式、購入時期、使用頻度などは回答しておりません。

・決済完了から3日以内に出荷します。概ね1~2日以内に出荷していますが、お急ぎの場合は事前にご確認下さい。

・気になる点は必ず購入前にご確認ください(*^^*)

◆検索キーワード

チタン

低重心設計

飛距離

男性

メンズ

初心者

中級者

キャビティ

ピッチング

アプローチ

サンド

PW

AW

SW

MP700

◆管理番号:E12A772aA

性別...メンズ

種類...アイアン

利き手...右

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

